​​Что нужно знать о криптовалютах?

Давно зарекомендовавшие себя криптомонеты, такие как Биткоин, Эфириум и Лайткоин, ежедневно растут и падают в цене, но в целом сохраняют тенденцию к росту на протяжении многих лет. Более новые монеты, такие как Chia, с большей вероятностью дебютируют по более высокой цене из-за ажиотажа, теряют ценность и требуют много времени для восстановления, с возможностью прекращения существования, если на рынке недостаточно покупателей или достаточно полезности, обеспечиваемой функцией, которую он выполняет.

Прежде чем выбрать, какую криптовалюту использовать в качестве долгосрочной инвестиции, крайне важно прочитать технический документ монеты. В нем будет объяснено его происхождение, цель, которой он служит, и предоставлено достаточно информации, чтобы убедиться, выдержит ли он испытание временем.

Дневная торговля криптовалютами — монетами и токенами

Не у всех есть деньги, которые они хотят хранить взаперти в качестве инвестиций в криптовалюты. Многие предпочли бы инвестировать с более коротким временным горизонтом. Но для этого требуется склонность к риску. Это будет включать быструю покупку и продажу, а также глубокое понимание того, как и почему меняется стоимость различных криптовалют.

Эксперты рекомендуют этот метод только тем людям, которые чувствуют себя достаточно уверенно, чтобы определять время на рынках монет, достаточно хорошо зная основы, чтобы последовательно покупать по более низкой цене и продавать по более высокой стоимости. Некоторые люди могут даже купить одну и ту же монету по разным ценам, используя усреднение стоимости в долларах, при условии, что они уверены в том, что продадут достаточно с прибылью.

Как и ожидалось, такой подход будет означать, что будет совершено много сделок, поэтому необходимо будет учитывать комиссионные и налоги за транзакцию. В дополнение к биржевым сборам за ввод и вывод инвестиций в криптовалюты, значительная прибыль будет облагаться подоходным налогом — поэтому фактическая прибыль в руках может быть ниже, чем видно по номинальной стоимости.