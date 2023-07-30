10 лучших продуктов для снижения холестерина

Холестерин – очень относительная вещь, он не всегда вреден, как привыкли считать. Небольшое количество холестерина помогает строить структуру клеточных мембран и вырабатывать гормоны. Высокий уровень плохого холестерина – вреден для наших артерий.

2 мин СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Эксперт по диетическому питанию врач Сунни Патель в комментарии популярному британскому онлайн-изданию назвал 10 лучших, с точки зрения доказательной медицины, продуктов для снижения высокого уровня холестерина.

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Следует знать! Если кровеносные сосуды содержат слишком много холестерина, они могут «засориться», что увеличивает риск возникновения проблем со здоровьем – от сердечных заболеваний и до инсульта.

Лучшие продукты для контроля уровня холестерина

Овес и цельные зерна: ячмень, лебеда, коричневый рис и цельнозерновой хлеб, содержат клетчатку и питательные вещества, поддерживающие здоровье сердца.

ячмень, лебеда, коричневый рис и цельнозерновой хлеб, содержат клетчатку и питательные вещества, поддерживающие здоровье сердца. Жирная рыба : скумбрия, сардины и форель – отличный источник омега-3 жирных кислот.

: скумбрия, сардины и форель – отличный источник омега-3 жирных кислот. Орехи: как и в жирной рыбе, жиры, скрытые в орехах, полезны для сердца.

как и в жирной рыбе, жиры, скрытые в орехах, полезны для сердца. Бобовые: фасоль или чечевица – идеальные варианты. Бобовые могут быть равноценной замене животного белка с высоким содержанием насыщенных жиров, повышающих уровень плохого холестерина.

фасоль или чечевица – идеальные варианты. Бобовые могут быть равноценной замене животного белка с высоким содержанием насыщенных жиров, повышающих уровень плохого холестерина. Фрукты и ягоды: яблоки, апельсины, виноград, клубника и черника, богатые растворимой клетчаткой и антиоксидантами, которые поддерживают здоровье сердца.

яблоки, апельсины, виноград, клубника и черника, богатые растворимой клетчаткой и антиоксидантами, которые поддерживают здоровье сердца. Овощи богаты клетчаткой и другими питательными веществами и являются основным продуктом диеты, что снижает уровень холестерина.

богаты клетчаткой и другими питательными веществами и являются основным продуктом диеты, что снижает уровень холестерина. Авокадо : этот фрукт может помочь повысить уровень хорошего холестерина, а также снизить уровень плохого.

: этот фрукт может помочь повысить уровень хорошего холестерина, а также снизить уровень плохого. Оливковое масло – богата мононенасыщенными жирами и антиоксидантами и является хорошей альтернативой насыщенным жирам во время приготовления пищи или в заправках для салатов.

богата мононенасыщенными жирами и антиоксидантами и является хорошей альтернативой насыщенным жирам во время приготовления пищи или в заправках для салатов. Соевые продукты: от тофа до соевого молока, соевые продукты содержат растительные соединения, изофлавоны, которые могут помочь снизить уровень плохого холестерина.

от тофа до соевого молока, соевые продукты содержат растительные соединения, изофлавоны, которые могут помочь снизить уровень плохого холестерина. Черный шоколад с высоким содержанием какао (70% и более) содержит антиоксиданты и флавоноиды, которые могут оказать положительное влияние на здоровье сердца.

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