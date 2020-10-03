100 заражённых COVID-19 за сутки в Крыму и 26 в Севастополе

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В Севастополе зарегистрированы 26 новых случаев заболевания COVID-19. Заболевшие – люди в возрасте от 10 до 80 лет, все – местные жители. Об этом сообщает пресс-служба Правительства города. В стационарах находится 321 человек. В инфекционной больнице находится под наблюдением 259 человек, в городской больнице № 9 – 222. Под наблюдением по месту жительства – 428 человек.

COVID-19 в Крыму за минувшие сутки подтвержден у 100 человек. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов на своей странице в Фейсбуке. 74 случая выявлены при обращении за медицинской помощью, 12 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 14 – при скрининге здорового населения. Один человек с лабораторно подтвержденным коронавирусом скончался в Крыму за минувшие сутки. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Республики Крым.