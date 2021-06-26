105-й субботник провели активисты общественного движения «Sevsvalki.net» 26 июня. Неравнодушные севастопольцы традиционно выходят на уборку общественных и лесных территорий города в последнюю субботу месяца. В этот раз на мероприятие вышли немного людей – всего около двух десятков. Несмотря на это, благородная цель волонтёров достигнута: участок лесополосы в районе Камышового шоссе стал чище.

Не спеша, но со знанием дела активисты общественного движения «Севсвалки» собирают мусор под деревьями и на полянках в лесу в районе Камышового шоссе недалеко от улицы Лесхозной. Одни севастопольцы здесь отдыхали, другие – убирают. Мешок за мешком. В этот раз на уборку пришло около 20 человек, борющихся за чистоту и здоровую экологию родного города. Каждый из них верит: показывая личный пример, возможно изменить мир.

МАРИЯ НИКИТИНА: «По опыту, это влияет на других людей. Я как профессиональный эколог говорю, что есть такой способ экологического образования через личный пример. Если мы показываем людям своим примером, что можно не мусорить, можно убирать, то даже если один человек изменится, то это уже хорошо, это уже результат. Я не могу изменить мир, не могу изменить людей, заставить людей не мусорить, не выкидывать мусор. Но я могу убрать мусор, и я делаю то, что могу сделать».

В среднем волонтёры собирают более полусотни мешков на каждом субботнике. Чаще всего активистам «Севсвалок» попадается пластиковый мусор, но иногда бывают неприятные находки: разбитые стеклянные бутылки, использованные шприцы и другие странные предметы.

АЛЕКСАНДР ХАРИТОНОВ:

«Всякое странное находили. Например, диваны были на субботнике, набор нижнего женского белья большой, в ассортименте.

— До каких пор вы согласны ходить на субботники, если всё равно люди продолжают мусорить?

— Руки, ноги пока ходят, почему бы не ходить? Пока есть возможность».

Активисты общественного движения «Севсвалки» проводят субботники в последнюю субботу каждого месяца, начиная с 2012 года. Волонтёры выходят на уборку вне зависимости от погоды и количества желающих человек.

ПАВЕЛ САВЧЕНКОВ, куратор общественного движения «Sevsvalki.net»: «Улицы убираются. Да, всё чисто, хорошо, но мы делаем шаг в сторону, заходим за любой дом и видим то же самое. Здесь проблема больше в работе коммунальных служб – не успевают, не справляются. Такое тоже бывает. Даже если я один буду, это всё равно будет субботник. Мы не считаем, какое количество людей к нам приходит. Для нас самое главное – чтобы мы сделали Севастополь чище».

Помочь активистам сделать Севастополь чище может любой житель нашего города. Узнать о предстоящих субботниках и присоединиться к ним можно, зайдя в официальную группу проекта в социальной сети «ВКонтакте» или на сайт sevsvalki.net.

«Субботник, уборка мусора – это просто способ сказать спасибо городу, в котором ты живёшь. И всё».

Сказать спасибо любимому городу несложно. Можно начать с малого – просто донести бумажку или фантик до урны, чтобы более сознательные граждане не убирали за другими.

Маргарита Борисенко, Дмитрий Фомин, «Севинформбюро»