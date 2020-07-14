11 новых случаев COVID в Крыму: оперативная сводка за сутки

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. За прошедшие сутки в республике подтверждено 11 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.

Все о коронавирусе в Крыму и Севастополе читайте здесь>>

«Два случая завезены из-за рубежа, шесть случаев выявлено при обращении за медицинской помощью, два – среди контактных по ранее зарегистрированному случаю, один – при скрининге здоровых лиц», — написал Сергей Аксенов.

Таким образом, за время пандемии в РК было выявлено 889 случаев заражения коронавирусом. Из них 55 завезены из-за границы, 100 из других регионов России, 636 выявлены при обращении за медицинской помощью или являлись контактными с ними, 98 – при скрининге здоровых лиц.

Выздоровевших за весь период 657 человек.