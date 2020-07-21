11 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Крыму

Фото: pixabay.com/

11 новых случаев коронавируса за сутки зафиксировано в Республике Крым. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов в соцсети «Вконтакте».

«За 20 июля на территории Республики Крым зарегистрированы 11 случаев коронавирусной инфекции. 5 из них выявлены при обращении за медицинской помощью (в том числе, 1 – прибывший из другого субъекта РФ), 2 заболевших выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 – при скрининге здоровых лиц, 1 случай завозной из-за рубежа», – написал Аксёнов.

Всего в Крыму с начала пандемии выявлены 994 подтвержденных случая COVID-19.

«64 из них завозные из-за границы, 106 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 708 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 116 – при лабораторном скрининге здоровых лиц», — написал глава Крыма.

С выздоровлением из больниц выписаны 734 пациента, из них 13 за последние сутки. От вируса скончались 13 человек.