121 новый случай коронавируса выявлены в Крыму и Севастополе за сутки

23 новых случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в Севастополе за минувшие сутки. В результате болезни скончались два пожилых местных жителя – в возрасте 74 и 77 лет. Об этом сообщает пресс-служба городского Правительства.

48 пациентов выписаны после выздоровления. Под наблюдением медиков остаются 278 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

По данным на 12 мая первую прививку от коронавируса сделали 54 435 севастопольцев. Второй компонент вакцины получили 36 812 человек. Власти напоминают, сделать прививку от новой инфекции можно в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Кроме того, развёрнуты мобильные прививочные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, возле торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall», а также внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

В Республике Крым зарегистрированы 98 новых случаев заболевания коронавирусом, при этом 12 пациентов переносят болезнь бессимптомно. Об этом на своих официальных страницах в социальных сетях сообщил глава Республики Сергей Аксёнова. Он уточнил, что 79 случаев новой инфекции выявлены при обращении за медицинской помощью, 19 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

По данным республиканского Министерства здравоохранения, за минувшие сутки в результате болезни скончались 6 человек. 192 крымчанина были выписаны после выздоровления.