13-й судоремонтный завод ЧФ требуют признать банкротом

Фото: 13srz.ru

13-й судоремонтный завод Черноморского флота, принадлежащий Минобороны России, требуют признать банкротом. В Арбитражный суд Севастополя подан иск. Заявление к производству пока не принято, дата заседания не назначена. Соответствующая информация размещена в системе «Электронное правосудие».

Согласно опубликованным данным, претензии к заводу составляют более 36 миллионов рублей. Истец – «Научно-производственное объединение «Волго» из Москвы. По данным информационного агентства REGNUM, акционерное общество создано в 2003 году, его деятельность связана с обеспечением военной безопасности. Эта компания – банкрот и находится на этапе конкурсного производства. Уточняется, что в октябре 2019 года акционерное общество «Волго» уже взыскивало с 13-го судоремонтного завода неустойку по договору от 2016 года – 1 миллион 282 тысячи рублей.

Стороны связывал между собой договор в рамках государственного контракта по сервисному обслуживанию и ремонту кораблей и судов Черноморского флота. Общая цена договора составляла более 70 миллионов рублей. Стоит отметить, что у 13-го судоремонтного завода взаимные судебные тяжбы и с Министерством обороны, также рассматриваемые арбитражем.