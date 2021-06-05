134 случая коронавируса зарегистрированы в Севастополе и Крыму за сутки

25 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрированы в Севастополе за минувшие сутки. Как сообщает пресс-служба городского Правительства, в результате осложнений, связанных с инфекцией, скончались два местных жителя в возрасте 83 и 93 лет. Семеро пациентов выписаны после выздоровления. Под наблюдением медиков находятся 276 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

В Республике Крым за сутки зарегистрированы 109 случаев заболевания коронавирусом. Как сообщил на своих страницах в социальных сетях глава региона Сергей Аксёнов, в 11 случаях болезнь протекает бессимптомно. При этом 75 новых пациентов были выявлены при обращении за медицинской помощью, 32 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за рубежа. По данным республиканского Министерства здравоохранения, в результате осложнений, связанных с инфекцией, скончались 6 пациентов. 95 крымчан выписаны после выздоровления.