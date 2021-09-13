135 севастопольцев бесплатно получат земельные участки для строительства жилья

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135 севастопольцев бесплатно получат земельные участки для строительства собственного жилья. Среди них один человек, пострадавший в результате катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, 17 репрессированных и 117 многодетных семей. По информации вице-губернатора Алексея Парикина, подходящие земельные участки сформируют в селе Полюшко. АЛЕКСЕЙ ПАРИКИН, заместитель губернатора Севастополя: «На текущий момент участок нашли. На нём можно разместить до 150 земельных участков, площадью 9 гектаров в селе Полюшко. Инфраструктура там есть: вода, свет, чтобы людям предоставлять земельные участки и потом у нас не было головной боли с техническими присоединениями. Газ тоже есть».По словам директора Департамента архитектуры и градостроительства Максима Жукалова, до конца ноября этого года разработают проект планировки территории. Несколько участков выделят под строительство школы и детского сада.