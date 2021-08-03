146-летие создания пожарной охраны в Севастополе отметили учениями в ТЦ «Новацентр»

В одной из крупнейших торговых центров Севастополя – гипермаркете «Новацентр» – ликвидировали сложнейшее условное возгорание. Масштабные учения огнеборцев приурочили к Дню пожарной охраны нашего города, отметившей 2 августа 146-летие со дня создания. Об этом сообщила пресс-служба чрезвычайного ведомства. Ранним утром понедельника в строительном гипермаркете «Новацентр» развернулся штаб Главного управления МЧС России по Севастополю.

АРТЁМ ПИЛИПЕНКО, начальник службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Севастополю: «Данный объект является объектом повышенной сложности, на который предусмотрена высылка сил и средств по повышенному номеру ранга пожара. Согласно легенде учений произошёл пожар в торговом зале, также весь персонал и посетители не успели эвакуироваться. По прибытии пожарных подразделений были проведены мероприятия по поиску и спасению людей, а также тушению пожара».

Пока сотрудники гипермаркета организовывали эвакуацию, в залах происходило круговое распространение условного огня: «пламя» охватывало стеллажи и товар. Прибывшие на место пожарные обнаружили и спасли двоих условно пострадавших. Работы по ликвидации «возгорания» лично контролировал начальник главного управления МЧС России по Севастополю Дмитрий Козлов. С воздуха за ситуацией следили с помощью беспилотных летательных аппаратов.

«Пламя», хватившее более 170 квадратных метров удалось локализовать, а затем и полностью ликвидировать в кратчайшие сроки.

Всего в учениях были задействованы 58 человек и 21 единица техники. К сотрудникам МЧС присоединились пожарные команды Черноморского флота, «Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя», полиция, ГИБДД, скорая помощь.