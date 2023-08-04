Рецепты 15 минут и готово: как быстро приготовить битые огурцы к столу По Admin - 4 августа, 2023 0 46 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Битые огурцы – это не просто закуска, это настоящий хит в японской и паназийской кухне. Их часто подают как отдельное блюдо или как закуску к лапше. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Особенностью битых огурцов есть не только их вкус, но и скорость приготовления. Есть их можно сразу, а не ждать месяцами, пока все это дело за маринуется. Выходит очень вкусно, немного пикантно. Читайте также Для летних вечеров: салат с куриными стрипсами, грушей и творогом Такая закуска подойдет как к обычно картофелю или мясу, так и к праздничным блюдам. Рецепт битых огурцов Время: 15 минут Порции: 2 Ингредиенты: – 500 граммов огурцов; – 1 ложка рисового уксуса; – 2 ложки соевого соуса; – 2 ложки соуса сладкий чили; – 1 ложка сахара; – 1 ложка оливкового масла; – зелень; – 2 зубчика чеснока; – соль; – кунжут. Приготовление: Размер и форма огурцов не суть важно. Вы можете сформировать их как длинными и грубыми полосками, так и небольшими произвольными кусочками. Бить огурцы мы не будем, чтобы они не превратились в пюре. Мы сделаем так, как поступают в ресторанах – раздавим их ножом. Нажимаем ножом так, чтобы треснула кожа огурца, переворачиваем огурец на 90 градусов и снова давим. Так нужно сделать 2 – 4 раза. Затем нарезаем. Нарезанные огурцы скидываем в тару, хорошо солим и перемешиваем. Мелко нарезаем чеснок и любимую зелень (вкушает с кинзой). Сбрасываем чеснок с зеленью в тару для соуса и заливаем соевый соус, рисовый уксус, сахар, масло и соус сладкий чили. Последний можно заменить обилием сахара и небольшим количеством острого перца. Перемешиваем до растворения сахара и пробуем заправку. Теперь с огурцов сливаем воду, заправляем заправкой и перемешиваем. При подаче можно посыпать кунжутом. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить волынские мазурики к картофелю или макаронам. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Сладкая и пьянка: простой рецепт вишневой наливки к праздникуСамый вкусный рецепт курицы – готовим в кисло-сладком соусеВы захотите всегда иметь это в холодильнике: как легко законсервировать лимоныОдин из самых простых десертов – рецепт с печеньем и заварным кремомТолько не выбрасывайте: чесночные стрелки – как вкусно приготовить