Рецепты 15 минут и готово: подаем рыхлые панкейки на завтрак По Admin - 8 июня, 2023 0 53 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Панкейки очень похожи на наши традиционные оладьи, но в американской версии они более пухлые. Как приготовить оригинальную рецептуру блюда – рассказываем в материале. Панкейки – традиционное американское блюдо, чрезвычайно популярное в Канаде. Ее традиционно подают с кленовым сиропом, но можно и с мороженым или вареньем. Читайте также Сезон отдыха на природе: как приготовить шашлык из курятины на любой вкус Рецепт рыхлых панкейков Время: 15 – 30 минут Порции: 2 Ингредиенты: – 135 граммов муки; – 2 столовые ложки сахарной пудры; – 1 чайная ложка разрыхлителя; – щепотка соли; – 130 миллилитров молока; – 1 большое яйцо; – 2 столовые ложки растопленного сливочного масла. Приготовление: Тщательно просеиваем муку через мелкое сито, чтобы не было комочков. Пересыпаем его в миску, добавляем соль и разрыхлитель. В отдельной миске смешиваем теплое молоко, яйцо и растопленное сливочное масло. Добавляем молочную смесь к мучной смеси и с помощью вилки смешиваем все ингредиенты, пока не получим однородное густое тесто без комочков. Совет: зачерпните тесто для блинов ложкой для мороженого или небольшой мерной чашкой ¼. Это обеспечит их одинаковый размер. Чтобы получить идеально круглые блинчики, можно воспользоваться специальным кольцом для жарки. Разогреваем антипригарную сковороду на среднем огне и добавляем 1 столовую ложку сливочного масла. Осторожно выливаем немного теста и жарим панкейки. Как только пузырьки начнут появляться на них, их можно переворачивать. Готовим, пока обе стороны не станут золотисто-коричневыми. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить молодой картофель с укропом за нашим. рецептом. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Давний гуцульский рецепт – готовим коломыйские кныдли из картофеляЖелейный торт без выпечки – яркий десерт без трудаВы захотите всегда иметь это в холодильнике: как легко законсервировать лимоныТри лучших весенних салата – лучших еще не елиУжин за 30 минут – готовим мясные гнезда с морковью