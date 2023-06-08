15 минут и готово: подаем рыхлые панкейки на завтрак

Панкейки очень похожи на наши традиционные оладьи, но в американской версии они более пухлые. Как приготовить оригинальную рецептуру блюда – рассказываем в материале.

Панкейки – традиционное американское блюдо, чрезвычайно популярное в Канаде. Ее традиционно подают с кленовым сиропом, но можно и с мороженым или вареньем.

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Рецепт рыхлых панкейков

Время: 15 – 30 минут

15 – 30 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 135 граммов муки;

– 2 столовые ложки сахарной пудры;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– щепотка соли;

– 130 миллилитров молока;

– 1 большое яйцо;

– 2 столовые ложки растопленного сливочного масла.

Приготовление:

Тщательно просеиваем муку через мелкое сито, чтобы не было комочков. Пересыпаем его в миску, добавляем соль и разрыхлитель.

В отдельной миске смешиваем теплое молоко, яйцо и растопленное сливочное масло.

Добавляем молочную смесь к мучной смеси и с помощью вилки смешиваем все ингредиенты, пока не получим однородное густое тесто без комочков.

Совет: зачерпните тесто для блинов ложкой для мороженого или небольшой мерной чашкой ¼. Это обеспечит их одинаковый размер. Чтобы получить идеально круглые блинчики, можно воспользоваться специальным кольцом для жарки.

Разогреваем антипригарную сковороду на среднем огне и добавляем 1 столовую ложку сливочного масла. Осторожно выливаем немного теста и жарим панкейки. Как только пузырьки начнут появляться на них, их можно переворачивать.

Готовим, пока обе стороны не станут золотисто-коричневыми.

Приятного аппетита!

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