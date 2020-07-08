15 новых случаев COVID в Крыму, один из-за границы

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл — РИА новости Крым. 15 новых случаев COVID в Крыму. При проведении противоэпидемических мероприятий выявлено 8 случаев, при обращении за медицинской помощью – 6 случаев, один случай – завозной из-за рубежа. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в Facebook.

«За 7 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 15 новых случаев коронавирусной инфекции. При проведении противоэпидемических мероприятий выявлено 8 случаев, при обращении за медицинской помощью – 6 случаев, 1 случай – завозной из-за рубежа», — уточнил он.

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Таким образом, количество инфицированных с начала года превысило 800 человек. Специалисты Роспотребнадзора выявили, что 39 случаев оказались завозными из-за границы, еще 95 человек с COVID приехали в Крым из других регионов России. Остальные заразились во время контакта с инфицированными. При этом, ежедневно выявляются зараженных среди здорового населения – 83 человека оказались инфицированными, не подозревая этого, что подтвердил лабораторный скрининг. За прошедшие сутки медики обследовали почти 1,3 тыс. крымчан и гостей полуострова.