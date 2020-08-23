16-летняя школьница из Башкортостана пропала в Крыму

Фото: Главное следственное управление СК РФ по Республике Крым и Севастополю

Главным следственным управлением Следственного комитета России по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 16-летней школьницы из Республики Башкортостан.

Пропала Мария Владимировна Падалко, 08.01.2004 года рождения.

Установлено, что днём 21 августа девушка ушла из гостевого дома в городе Саки, где отдыхала с бабушкой. До настоящего времени её местонахождение не известно.

По поручению исполняющего обязанности руководителя Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю Владимира Терентьева, во взаимодействии с органами МВД организованы все необходимые мероприятия по розыску несовершеннолетней.

В рамках возбужденного уголовного дела у следствия имеются широкие полномочия для установления обстоятельств исчезновения Марии и места её нахождения.

Приметы пропавшей девушки: рост 165 см, среднее телосложение, глаза серые, на левом колене – шрам. Мария была одета в черную майку, короткие шорты в цветочек, шлёпанцы, при себе имела рюкзак. По имеющейся информации, может находиться в Балаклаве.

Следователи просят всех, кому что-либо известно о местонахождении девочки, сообщить об этом по дежурным номерам Главного следственного управления, которые вы видите на своих экранах:

телефон дежурного 7-978-909-11-11;

телефон «Ребенок в опасности» 123;

телефон доверия (3652) 500-751.

Глава регионального Следкома Владимир Терентьев дал ряд поручений в рамках расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения школьницы из Башкортостана.

По сообщению пресс-службы ведомства, на месте исчезновения школьницы работает группа опытных следователей и следователей-криминалистов во главе с исполняющим обязанности руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиром Терентьевым.

Уже проведён ряд неотложных следственных действий с назначением экспертиз. В поисковых мероприятиях задействовано более 100 человек из числа сотрудников правоохранительных органов и волонтеров. Радиус поисков от места пропажи школьницы составляет около 20 километров – отрабатывается пляжная линия, туристический сектор.

Поисковики обследуют возможный маршрут передвижения Марии – Балаклава, Симферополь, Евпатория, Феодосия, Коктебель. Изучается круг новых знакомств, детально устанавливаются обстоятельства пребывания на курорте с применением технических возможностей и криминалистической техники органов СК России.

Следствием рассматриваются все возможные версии безвестного исчезновения девушки.