Фото: fcsevastopol.ru

16-матчевую домашнюю беспроигрышную серию ФК «Севастополь» прервал новичок крымского чемпионата. Команда «Алустон-ЮБК» (они – в синей форме) – дебютант местной премьер-лиги. Этот коллектив построен на руинах расформированного клуба из Феодосии «Фаворит-ВД Кафа» и оказался в элитном дивизионе только благодаря снятию «Крымтеплицы» с соревнований. При этом новые владельцы подобрали достойный состав, в котором есть игроки, имеющие опыт участия в Российской премьер-лиге. Правда многие из них – уже на закате своей карьеры, поэтому физически команду хватает на один тайм. В субботу алуштинцам этого было достаточно для завоевания трёх очков. До перерыва у севастопольцев игра в атаке не клеилась. А вот гости охотно убегали в контрнаступления. Одно из них под занавес первой половины встречи закончилось взятием ворот «моряков».В перерыве тренерский штаб «Севастополя» сделал ряд перестановок, после которых команда заиграла гораздо активнее впереди. Моменты возникали с завидным постоянством. Особенно в этом преуспел лучший бомбардир прошлого сезона Артур Айметдинов.Но бывают такие дни, когда мяч упорно не идёт в ворота, а голкипер совершает одно спасение за другим. Именно такой выдалась отчётная встреча. Не помогли нашей команде ни удаление в составе соперника (почти полчаса севастопольцы играли в большинстве), ни 7 добавленных к основному времени минут. Крепость «Алустон» устояла под натиском «моряков». 0:1 – «Севастополь» впервые за год проигрывает на родном стадионе.ОЛЕГ ЛЕЩИНСКИЙ, главный тренер ФК «Севастополь»: «Первый тайм сыграли безобразно. Наверное, выиграли до игры, посмотрели в турнирную таблицу и выиграли до игры. В перерыве поговорили с ребятами, перестроились. Имели 4 момента, которые должны были забивать, но… Сделали сегодня из вратаря сборника. Его надо брать в сборную России третьим или четвёртым вратарём. Всё, что летело в створ, всё отбил. Но ещё раз говорю: сделаем выводы, будем работать. Следующая игра у нас – кубковая».В среду, 15 сентября, севастопольцы начинают свой поход за Кубком Крыма в первом четвертьфинальном матче в Евпатории против местной команды. А уже в воскресенье «моряков» ждёт ещё один непростой выезд. В 5-м туре чемпионата болельщики увидят крымское дерби – «ТСК-Таврия»-«Севастополь», которое спустя несколько лет возвращается на симферопольский стадион «Локомотив».