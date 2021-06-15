16 семей Севастополя получили сертификаты на улучшение жилья

В Севастополе 16 многодетных семей смогут улучшить свои жилищные условия за счёт помощи от государства уже в этом году. Губернатор Михаил Развожаев вручил сертификаты на получение социальных выплат. Использовать средства можно для покупки квартиры или дома, а также для строительства нового жилья. Семья Андрощук получила 7,5 миллионов рублей, теперь в планах – обеспечить всех четверых детей своей собственной комнатой.

СВЕТЛАНА АНДРОЩУК, многодетная мама: «У нас четверо детей. Стояли в очереди с 2007 года. Конечно, важно для нас это событие, потому что дети растут и каждый нуждается в своем уголке. Сейчас у нас свой дом, но совсем небольшой. Девочки живут вместе, мальчики в проходных комнатах».

Социальные выплаты на улучшение жилищных условий предоставляются многодетным семьям в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан» государственной программы Севастополя «Жилище». С 2016 года около 100 семей смогли приобрести квартиру или дом. В этом году на жилищные сертификаты из бюджета Севастополя выделено около 98 миллионов рублей.

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «Бюджетом до 2025 года мы готовы обеспечить 89 семей. Соответственно, тут всё зависит от наполняемости бюджета. Севастополь один из немногих регионов, которые оказывают такую поддержку. Мы всё равно отстояли в бюджете и оставили данную финансовую помощь. И могу декларировать о том, что до 2025 года 89 семей пока обеспечат».