165 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрированы в Севастополе

Количество зарегистрированных новых случаев заболевания COVID-19 в нашем городе идёт на спад. Так за прошедшие сутки их выявлено 165. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Севастополя. По состоянию на 11 декабря 261 человек выписан после выздоровления. Болезнь унесла жизни шестерых севастопольцев – в возрасте от 43 до 85 лет. По данным Роспотребнадзора, всего в городе заболели новой коронавирусной инфекцией 50 825 человек. Выздоровели 46 791 человек, 1 768 умерли.

Продолжается кампания по вакцинации против COVID-19. Пункты развёрнуты в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall». Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 11 декабря сделали прививку от коронавируса 258 425 человек. Второй этап вакцинации прошли 236 203 жителя региона.