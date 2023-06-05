1xbet официальный сайт

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ПРОШУ ВАС ПРОЧЕСТЬ ЗАДАНИЕ:

1. Статья должна соответствовать формату Обзор (https://help.sape.ru/pr/faq/1193 и https://help.sape.ru/pr/faq/1123)

2. Объем статьи — не менее 2000 знаков, уникальность статьи — не ниже 90% (по Advego)

3. В тексте статьи, заголовке H1 и Title должны использоваться ключевые слова продвигаемой страницы (ориентируйтесь на заголовок H1 и Title страницы, на которую ставите ссылку)

4. При размещении АНКОРНОЙ (текстовой) ссылки, КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА из анкора должны обязательно упоминаться в тексте, а не только в анкоре (особенно это касается бренда)

5. Статья должна быть на РУССКОМ языке

6. Не размещайте статьи в СКРЫТОМ РАЗДЕЛЕ (п.15 http://help.sape.ru/pr/faq/1123)

7. Если трудно найти путь к статье с главной страницы сайта — укажите его в комментарии

8. Не принимаются сгенерированные тексты или статьи написанные сленгом (например покерным)

9. Просьба размещать готовую статью не больше третей вложенности сайта.Если статья отправляется в архив-она не должна быть закрыта от бота.

Все заявки проверяются. Просим выполнять работу качественно, это сэкономит Ваше и наше время!