212 победителей. В этом году конкурс им. Льва Выготского стал международным

В этом году конкурс стал международным, 30 марта были объявлены 212 победителей. За пять лет он стал самым масштабным и новаторским конкурсом для тех, кто развивает дошкольное образование, ориентированное на семью. В конкурсе могли принять участие как представители государственных учреждений, так и специалисты некоммерческих организаций. Конкурс привлек рекордное число участников – 21355 человек из 85 регионов России и 50 стран мира: это в 4 раза больше, чем в прошлом году.

«Образование – это прерогатива каждого»

К двум традиционным номинациям – для педагогов и студентов – добавились еще: «Заведующий», «Студент», «Непрерывность», «Предприниматель», «EDUCATION COMMUNITY LEADER» . Таким образом конкурс объединяет и поддерживает практически всех участников образовательной экосистемы.

«Лет десять назад я сказал бы, что образование – это прерогатива государства. А сейчас я вижу – это прерогатива каждого, – говорит Игорь Рыбаков, предприниматель и сооснователь Рыбаков Фонда. – И мы расширяем число номинаций по экосистемному принципу – вовлекая всех, кто участвует в создании лучшего будущего: семьи, нынешних и будущих педагогов, заведующих, лидеров образовательных сообществ. Например, мы увидели: образовательные учреждения создают люди, семьи, родители, которые уверены, что образование должно происходить по-другому. И создали номинацию, чтобы поддержать этих людей».