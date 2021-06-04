22 севастопольца заболели COVID-19 за сутки

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В Севастополе за сутки зарегистрированы 22 новых случая заболевания COVID-19 – сообщает пресс-служба Правительства города.

13 человек выписаны после выздоровления. Умерли два человека в возрасте 72 и 77 лет.

Под наблюдением находится 276 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

На утро 4 июня сделали прививку от коронавируса 66 848 человек. Второй этап вакцинации прошли 53 308 жителей региона. Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

На территории Республики Крым за сутки зарегистрировано 105 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Глава Республики Сергей Аксёнов. 13 случаев – с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 75 выявлены при обращении за медицинской помощью, 29 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа, — уточнил Аксёнов.

Количество выздоровевших за сутки составляет 68 человек, умерших 5 – сообщает Минздрав Республики.