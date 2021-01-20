251 новый случай заболевания, девять смертей – коронавирус в Крыму за сутки

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251 крымчанин получил положительный результат теста на коронавирус за последние сутки. По информации главы Республики Сергея Аксёнова, 24 человека болеют бессимптомно.

«177 заражённых выявили при обращении за медицинской помощью, 74 – среди контактировавших с заболевшими», – пояснил он на своих страницах в социальных сетях.

Всего с прошлого года в Крыму коронавирус подтверждён у 30 205 человек. Выздоровели 24 282 пациента, 671 – скончался. Из них 9 – за последние сутки. На данный момент, вакцинирование проходит в 31 медицинской организации. По словам министра здравоохранения Республики Александра Остапенко, до конца февраля в Крым поступит около 80 тысяч доз.

АЛЕКСАНДР ОСТАПЕНКО, министр здравоохранения Республики Крым: «В медицинских организациях обеспечены все условия для транспортировки и хранения вакцины, имеется 168 морозильных камер для соблюдения температурного режима в соответствии с инструкцией, обучено 45 специалистов для проведения вакцинации в целях профилактики новой коронавирусной инфекции. Хочу вам доложить, что Республика Крым полностью готова к проведению массовой процедуры вакцинации населения».

Однако в ходе проведения оперативного штаба выяснилось, что в двух симферопольских поликлиниках образовались очереди во время вакцинирования. Сергей Аксёнов поручил министру здравоохранения Крыма Александру Остапенко разобраться с ситуацией.

СЕРГЕЙ АКСЁНОВ, Глава Республики Крым: «Самая острая ситуация, если взять по количеству обращений, – очереди в поликлиниках. В Керчи и Евпатории, к сожалению, вопросы эти пока не решены. Значит вы выезжаете во все проблемные за эту неделю поликлиники, там, где вопрос разделения потоков больных и здоровых не решён. К сожалению, мы по Керчи видели вчера фотографии, смотрели, исходя из того, как выезжали контрольные группы. К сожалению, пока что и больные, и здоровые стоят в одном коридоре. Количество людей зашкаливает. Это не позволяет сказать, что мы эффективно боремся с распространением коронавируса».