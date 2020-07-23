+26 за сутки: в Крыму коронавирус не сдает позиции

При этом в республике за весь период выздоровело 792 человека, умерло 13 человек. Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1038 случаев новой коронавирусной инфекции.

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости Крым. В республике за минувшие сутки было выявлено 26 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом на своей странице в Facebook написал глава РК Сергей Аксенов.

«Десять из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 14 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, один – при скрининге здоровых лиц, один – завозной из-за рубежа. Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1038 случаев новой коронавирусной инфекции», — написал Сергей Аксенов.

Он уточнил, что 65 случаев завезены из-за границы, 106 из других субъектов Российской Федерации, 746 – при обращении за медицинской помощью или контактировали с зараженными, 121 – при лабораторном скрининге здоровых лиц. Выздоровело 792 человека, умерло, по данным на 22 июля – 13 человек.

В Севастополе накануне заболел один человек – турист из другого региона России. Таким образом, общее количество зараженных лиц там достигло 306 человек. 244 выздоровели, шестеро – умерли. Под наблюдением остаются 118 человек.

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