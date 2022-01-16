3 книги, которые положительно повлияют на вашу карьеру

«Формула успеха. Развивайте в себе хорошие привычки» (Джудит Уильямсон) — книга состоит из 14 частей и поможет вам изменить отношение к жизни, стать оптимисткой, избавиться от комплексов и, наконец, начать действовать. Что отличает эту удивительную книгу от других, так это богатый набор упражнений, благодаря которым у вас действительно есть возможность проверить в собственный прогресс.

«Позаботьтесь о своей внешности» (Дианна Бухер) — эта книга посвящена презентабельности. По мнению автора, именно это делает людей способными располагать к себе других и склонять их к сотрудничеству. Кому рекомендуется эта книга? Вам, если вы хотите говорить так, чтобы вас слушали. Если вы хотите научиться контролировать свои эмоции и вызывать уважение. Если вы хотите влиять на свое окружение и чувствовать себя нужной.

«Успех — это женщина» (Кёрли Мартин) — книга посвящена только женщинам! Автор имеет большой опыт и полное право давать советы — Кёрли ​​проработала на руководящих должностях более 20 лет. В книге она делится своим опытом, помогая читателям создать собственную модель личностного развития, обрести уверенность в себе, поставить перед собой главные цели, следовать планам и… добиться карьерного успеха. Мы настоятельно рекомендуем ее прочитать.

Подводя итог

Конечно, профессий, где преобладают женщины, намного больше. Возможно через десяток лет мы будем наблюдать совсем иную картину. Ведь мы живем во времена, когда практически любую профессию могут выполнять представители обоих полов. И женщины, и мужчины отлично справляются с задачами, которые раньше считали “исключительно мужской” или “исключительно женской” работой.