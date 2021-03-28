3 причины приехать в Крым этим летом

Крым — удивительное место. По мнению некоторых ученых, полуостров можно смело назвать раем на Земле — все потому, что 45 параллель, на которой он находится, считается «золотым сечением», условной серединой планеты. Это одно из самых климатически благоприятных мест для жизни. Возможно, именно поэтому за небольшой участок земли боролись греки, османы, римляне, скифы, славяне и многие другие великие цивилизации Востока и Запада. Здесь жили, строили города, создавали произведения искусства. Какими же природными богатствами и рукотворными произведения искусства богат полуостров, и почему вам стоит приехать в Крым этим летом?

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Причина 1. Увидеть подземные природные чудеса

В окрестностях Симферополя есть удивительная пещера — Мраморная. Полуторакилометровый маршрут начинается в галерее Сказок, где много сталактитов и сталагмитов. В зале «Перестройка» (одном из крупнейших в Европе) можно увидеть каменные водопады, агломерационные колонны и коралловые цветы. Нижняя галерея пещеры — естественный минералогический музей. По мнению спелеологов, Мраморная пещера входит в пятерку самых красивых пещер мира, это одна из самых посещаемых пещер в Европе.

Причина 2. Загадать желание в древнем пещерном городе

Недалеко от Бахчисарая находится пещерный город Чуфут-Кале, основанный в 6 веке. На западе, в самой древней части поселения, сохранились высеченные в пещерах многочисленные хозяйственные помещения, а также руины мечети и мавзолея дочери золотоордынского хана Тохтамыша. Также хорошо сохранились два караимских храма и одна жилая усадьба, состоящая из двух домов. Помимо этого, здесь есть 80-метровая подземная галерея, 30-метровый колодец, древнее караимское кладбище и священная дубовая роща. А неподалеку от Чуфут-Кале находится Свято-Успенский мужской монастырь, основанный в 7 веке, один из старейших в Крыму: комплекс церквей и часовен, высеченных прямо в скале.

Многие люди верят, что эта территория аккумулировала энергетику и православных, и мусульман, и язычников, а потому место заряжено силой и идельно подходит для того, чтобы загадывать желания — все сбудется.

Причина 3. Поучаствовать в рыцарском турнире

Международный рыцарский фестиваль «Генуэзский шлем» проводится на территории Генуэзской крепости в Судаке. Как правило, мероприятие проходит каждый год в августе. Принять участие могут все желающие, и если эстетика средневековья вам близка, не упустите возможность погрузиться в мир исторической реконструкции.

Стоит знать, что место для проведения фестиваля выбрано неслучайно. Во второй половине 12 века в Судаке появились посланцы Византийского государства — венецианцы и генуэзцы. Они начали активную торговлю с русскими, половецкими и среднеазиатскими купцами. Постепенно генуэзцы заняли все побережье Босфора (Керчь) до Херсонеса (современного пригорода Севастополя). Генуэзская крепость площадью 30 га была построена в 14 веке для защиты колонии Солдайя в Крыму.