3 севастопольских памятника природы защитят от уменьшения и застройки

Границы 3-х севастопольских памятников природы регионального значения будут защищены от изменений и застройки. Соответствующие поправки были внесены на заседании городского Правительства 3-го июля в паспорта особо охраняемых природных территорий «Мыс Фиолент», «Прибрежный аквальный комплекс у мыса Фиолент» и «Прибрежный аквальный комплекс у мыса Лукул». По словам начальника Севприроднадзора Юлии Гавриловой, границы этих объектов были установлены еще в 2016-м году, но документация не в полной мере соответствовала федеральному законодательству.

ЮЛИЯ ГАВРИЛОВА, начальник Главного управления природных ресурсов и экологии Правительства Севастополя: «Отсутствовало в паспорте данных объектов норма по запрету изменения этих границ и площади особо охраняемой природной территории. Мы такой запрет сейчас вводим.

– То есть оставалась возможность их изменить?

– Да, хотя федеральным законодательством это запрещено».

Кроме того, в паспорта охраняемых зон будет включено только 2 вида разрешенного использования земельных участков в их границах: деятельность по особой охране и изучению природы и охрана природных территорий. Также в документацию будет включена норма о запрете заселения новых видов растений и животных в границах памятников природы.