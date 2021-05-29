30 лет. Одна из старейших автошкол Крыма приглашает на юбилей

30 мая симферопольская «Автошкола Микс» отмечает юбилей — 30 лет профессиональной деятельности.

Сотрудники автошколы приглашают выпускников и всех желающих на автодром по адресу: Симферополь, ул. Севастопольская 37Г, чтобы отпраздновать это радостное событие. Для друзей автошколы состоится программа с интерактивным квестом, розыгрышем призов, фотозонами и самой драйвовой музыкой от крымской кавер-группы №1. Всех гостей мероприятия организаторы обещают угостить пловом, овощными салатами и безалкогольными напитками.

С 12:00 до 17:00 на территории автодрома все гости автошколы смогут принять участие в соревнованиях, побороться за отличные призы и просто хорошо провести время.