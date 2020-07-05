38 новых случаев COVID: открытый Крым бьет рекорды

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн — РИА Новости Крым. За 4 июля на территории Республики Крым подтверждено 38 новых случаев коронавирусной инфекции. Один случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 33 – при проведении противоэпидемических мероприятий, 4 – при скрининге здоровых лиц. Все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия.

Об этом на своей странице Вконтакте написал глава Крыма Сергей Аксенов.

По его информации, всего на текущий период в республике зарегистрирован 761 случай новой коронавирусной инфекции. 38 из них завозные из-за границы, 95 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 551 случай выявлен при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 77 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2099 человек.

Выздоровевших за весь период – 568 человек.