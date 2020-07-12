4 новых случая коронавируса в Севастополе — у туристов

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По состоянию на утро 12 июля зарегистрированы четыре новых случая заболевания COVID-19 в городе. Все заболевшие – люди, приехавшие в Севастополь из других регионов России. Проводится эпидрасследование.Ещё один человек выписан после выздоровления. Всего с начала года в Севастополе коронавирусом нового типа заболел 271 человек. В настоящий момент в стационарах находятся 48 человек. Выздоровели 210 человек, пятеро умерли. На сегодняшний день в инфекционной больнице наблюдаются 138 человек, в городской больнице №9 – 95. Под наблюдением по месту жительства находятся 768 человек. В режиме обсерватора работает пансионат «Изумруд». Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены. Не забывайте о социальной дистанции и по возможности избегайте мест массового скопления людей.