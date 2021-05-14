41 млн рублей получат некоммерческие организации Севастополя

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Социально ориентированные некоммерческие организации Севастополя получат финансовую поддержку. Субсидии местным предприятиям будут предоставлять на основе проведения конкурса. О его начале Правительство города объявит, когда заключит соглашение с Фондом президентских грантов, который предоставит софинансирование Севастополю. В этом году на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций направят 41 миллион рублей.

СЕРГЕЙ БЕЗДОЛЬНЫЙ, директор Департамента внутренней политики Правительства Севастополя: «В этом году Севастополь благодаря заявке на участие, направленной губернатором, участвовал в конкурсе, который проводился Фондом президентских грантов и получил софинансирование к собственной сумме бюджетных средств 1:1, в связи с чем в два раза увеличилась поддержка на социально ориентированные некоммерческие организации».

Сергей Бездольный рассказал, что социально ориентированные некоммерческие организации Севастополя смогут бесплатно публиковать заявки и узнавать результаты конкурса на сайте президентскиегранты.рф. Кроме того, финансовую поддержку от государства получат промышленные предприятия Севастополя. Городское Правительство участвует в конкурсе Минпромторга России для финансирования Фонда развития промышленности. Он получит 50 миллионов рублей на предоставление займов производственным предприятиям Севастополя. При этом 47,5 миллионов рублей поступят из федерального бюджета, 2,5 миллиона – из регионального.

ДЕНИС ПРОФАТИЛОВ, директор Департамента экономического развития Правительства Севастополя: «Мы действуем в первоочередном порядке в рамках тех условий, которые нам федеральный Фонд промышленности обеспечивает – это 90% на 10%, где 90% может обеспечивать федеральный Фонд развития промышленности и 10% мы из своих средств. То есть капитализация в такой проекции значительно увеличивается».