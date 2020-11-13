47 крымских проекта получат гранты от Ростуризма на 130 млн рублей

В число победителей конкурса Ростуризма на грантовую поддержку проектов по развитию внутреннего и въездного туризма от Республики Крым вошли 47 проектов на общую сумму порядка 130 млн рублей, передает пресс-служба Минкурортов РК.

В Крыму принимают решение о возможных ограничениях на Новый год «От имени Министерства я благодарю всех участников и всех тех, кто не победил в этот раз – готовьтесь к новым конкурсам, потому что мы уверены, что такие проекты Ростуризма будут продолжены», — подчеркнул министр курортов и туризма Вадим Волченко.

Всего конкурсная комиссия определила 474 победителя со всей России, которые в этом году смогут получить гранты на реализацию своих проектов из 2735 заявок, соответствующих требованиям конкурса.