5 камней, которые отводят негативную энергию

Драгоценные камни и минералы – это не только завораживающий взгляд элемент украшения, в то же время они предназначены для защиты от негативного влияния окружающей среды. Не зря их кладут на подоконники, хранят в сумочке в качестве мощного компаньона или — совершенно классически — на тумбочке у кровати. И повсюду их сила призвана защищать от нежелательных плохих вибраций. Или даже просто напомнить о том, что в течение дня надо постоянно будить в себе внутреннего оптимиста и мыслить позитивно. И это совершенно независимо от того, верит человек в свои силы или нет. Дальше перечисляются 5 наиболее искусных бойцов против негативной энергии.

Рубин

Это один из самых популярных и известных камней. Рубин символизирует пламя, страсть и соединяет их с силой. Таким образом, при хорошей уверенности в себе и большой преданности всему любимому можно с помощью рубина избавиться от негативных энергий.

Аметист

Если нужна эмоциональная защита, хорошо управится аметист. Расположенный рядом с кроватью или висящий на красивой цепочке на шее, он распространяет силы, действующие успокаивающе и заменяющие пессимизм оптимизмом.

Александрит

На данный камень всегда можно положиться: как и солнце, он сопровождает человека на каждом этапе жизни и дарит тепло. Считайте Александрит личным телохранителем, который защитит от страхов. И еще: янтарь способен подарить радость жизни, привлекательность и харизму.

Синий Кальцит

Он придает жизни большую стабильность и действует успокаивающе. Синий кальцит держит страхи под контролем и повышает уверенность в себе – негативные флюиды исчезают в одно мгновение.

Турмалин

Как блокатор отрицательной энергии, турмалин наиболее мощный. Он считается одним из самых влиятельных защитных камней для тела и души. Желания и жизненные цели при его воздействии сбываются, поскольку самооценка контролируется.

Возраст камней исчисляется многими миллионами лет, и они представлены по всей Земле. Различные культуры полагались на их позитивное действие тысячелетия назад. В древности камни, как и все в природе, считали чем-то живым и использовали так же естественно, как травы. Как рассказано в статье, целебным камням приписывают благотворное воздействие как на тело, так и на ум и душу. Тем не менее, действие целебных камней научно не доказано. Поэтому каждый волен выбирать, верить ли ему в силу камней или нет.

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