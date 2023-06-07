5 продуктов для здорового пищеварения: эксперты ответили, что добавить в рацион

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, какие продукты помогут улучшить процесс пищеварения.

По словам экспертов, свекла — один из лучших продуктов для пищеварения благодаря содержанию липотропных соединений — бетаина и бетанина. В составе овоща также есть клетчатка, которая считается пищей для полезной микрофлоры кишечника и способствует выделению пищеварительных соков, облегчая передвижение пищи.

Не менее полезен йогурт. Продукт богат бифидо- и лактобактериями, которые подавляют рост вредоносных бактерий, нормализуют микрофлору кишечника, поддерживают нужную кислотность органов пищеварительной системы и улучшают усвоение полезных веществ.

Еще одним полезным продуктом специалисты назвали имбирь. В его составе есть вещества, повышающие активность ферментов, которые помогают переваривать тяжелую пищу, а также эфирные масла, которые стимулируют выделение желчи.

Пользу пищеварению оказывает и овсянка. Каша богата витамином E и бета-глюканами. Эти элементы снижают негативное воздействие жирной пищи, уровень плохого холестерина и нормализуют работу кишечника.

В Роспотребнадзоре порекомендовали включить в питание топинамбур. Продукт положительно влияет на обмен веществ, активизирует выделение желчи и ферментов поджелудочной железы, а водорастворимая клетчатка и пищевые волокна, входящие в его состав, очищают внутреннюю поверхность кишечника и уменьшают риск развития желчекаменной болезни.