5 забытых блюд украинской кухни: от бандуряников до борща из одуванчика

Мы знаем много классических блюд мировой кухни, но немногие из нас могут похвастаться знаниями древней украинской кухни. Чтобы наверстать, мы приготовили интересные рецепты блюд на любой вкус. Старинные блюда украинской кухни не ограничиваются всеми известными варениками с вишнями, рогаликами из рожи и капустника. В украинской кухне много таких рецептов, о которых мы, к сожалению, слышим слишком редко. Читайте также От истории к рецепту: готовим настоящий американский гамбургер Чтобы еще больше популяризировать давнюю украинскую кухню, предлагаем раз в неделю готовить что-нибудь из перечня. Так мы сможем восстановить забытую кулинарную историю наших детей и для себя. Закарпатская реплянка Реплёнка – это традиционное блюдо жителей Колочавы, которое готовят несколько раз в неделю в каждом доме села. Состоит она из разваренной в пюре картофеля и кукурузной муки. Почему блюдо так называется? Здесь все просто, на диалекте «репа» – это картофель. Ингредиенты:

– картофель;

— кукурузная мука;

— сливочное масло;

– брынза. Приготовление: Отварите картофель в небольшом количестве воды. Воду сливать не следует. Всыпьте туда предварительно замоченную в теплой воде кукурузную крупу. Вымесите до однородности.

Посуду для запекания обильно смажьте сливочным маслом. Выложите в него реплянку, сверху добавьте кусочек масла и посыпайте брынзой.

Запекайте в духовке при 220 градусах в течение 30-40 минут до образования золотистой корочки.

Подавайте рыплянку со сметаной и шкварками. Приятного аппетита! Кныш Кныш – это пирог или небольшой пирожок с запеченной по поверхности или внутри начинкой: сыром, шкварками, луком, вареньем и другими начинками. Ингредиенты для теста:

– 500 граммов муки;

– 250 граммов теплой воды;

– 200 граммов молока;

– 2 столовые ложки масла;

– 2 чайные ложки соли;

– 1 столовая ложка сахара;

– 11 грамм дрожжей + 1 чайная ложка.

Для начинки:

– растопленное сливочное масло;

– 500 граммов сала. Приготовление: Из теплой воды, 2 столовые ложки муки, 1 столовой ложки сахара и дрожжей сделать опару.

Просейте муку в миску, добавьте все ингредиенты, а затем опару и замесите некрутое тесто. Поставьте отдохнуть в теплое место.

Подготовьте начинку: налейте на сковороду немного растительного масла и положите сало, нарезанное кусочками среднего размера. Жарьте на большом огне, не допуская превращения в шкварки, то есть немного прогрейте и вытопите лишний жир. Выложите сало на бумажное полотенце.

Возьмите форму разъемную, вырежьте круг из пергамента, застелите им форму, смажьте маслом низ и бока.

Тесто разделите на две части, одна из которых составит 1/3, а вторая – 2/3 всего теста. Большую часть разделите на пять шариков. Из меньшей части раскатайте большой круг, но так, чтобы посередине он был толще. Перенесите его в форму так, чтобы края свисали.

Смажьте всю внутреннюю часть растопленным маслом, выложите внутрь маленький шарик из теста, смажьте его маслом.

Далее выложите кусочки сала. Затем еще круг, смажьте маслом, затем снова сало и так пока не кончится тесто и сало.

Краями большого круга закройте пирог и защелкните его. Оставьте в форме отдохнуть. Затем смажьте молоком и отправьте в духовой шкаф при температуре 180 градусов. Готовность сдобы проверьте шпажкой. Приятного аппетита! Борщ с одуванчиком Ингредиенты:

– 300 граммов мяса индейки;

– 1 пучок молодой крапивы;

– 1 пучок лука зеленого;

– 1 пучок листьев одуванчика;

– 2 картофелины;

– 3 яйца;

– 2 – 3 столовые ложки сметаны;

– специи: кориандр, соль, черный перец, лавровый лист. Приготовление: Для приготовления блюда нужно нарезать филе индейки и отварить вместе с картофелем.

Сварить, очистить и нарезать произвольно отдельно.

Когда мясо и картофель будут готовы, промытую зелень порубить и дать провариться на медленном огне не более 5 минут, добавив все пряности. Зеленый борщ / Фото Сегодня Размельченные яйца можно добавить вместе со сметаной порционно, а можно к борщу за 1 – 2 минуты до выключения.

Чтобы борщ был вкуснее, рекомендуем после приготовления оставить его минут на 20 – 30 минут, чтобы он отстоял. Приятного аппетита! Бандуряники Ингредиенты:

– 220 граммов шампиньонов;

– 150 граммов воды;

– 1 столовая ложка муки;

– 1 луковица;

– 800 граммов картофеля;

– 1 яйцо;

– 2 столовые ложки сливочного масла;

– 190 граммов сметаны.

Для соуса :

– 1 столовая ложка сметаны;

– 2 столовые ложки с верхом муки;

– сыр твердый по желанию;

– 2 – 3 зубчика чеснока;

– масло для жарки;

– соль, черный молотый перец. Приготовление: Для блюда картофель натереть на мелкой терке, как на деруны. Можно слить лишнюю жидкость.

К картофелю добавить натертый на мелкой терке лук и чеснок, яйцо, сметану и муку. Если нужно добавить еще муки.

Картофельную массу выкладывать ложкой в разогретое масло и жарить небольшие драники.

На растопленном сливочном масле спассировать лук, добавить грибы, соль и перец. Тушить 5 минут.

Затем добавить муку, быстро перемешать и постепенно добавить воду. Варить 1 минуту. Добавить сметану и варить соус 5 минут.

В горшки для запекания или форму для запекания на дно налить немного соуса, а сверху положить драники.

Слои повторять, пока не заполнится форма. На верхний дерун налить чуть-чуть соуса и по желанию присыпать сыром.

Запекать 15 минут при температуре 190 градусов в духовке. Приятного аппетита! Кох Кох – это версия рисовой запеканки, но появилось это блюдо гораздо раньше, чем в наш словарь вошло слово «запеканка». Она имеет австро-венгерское происхождение и известна также в Италии и на Балканах. В них добавляется много сливок и молока, поэтому блюдо имеет очень мягкую и влажную текстуру. А готовится или из риса или из манной крупы, в тесто добавляются яблоки, изюм, сливы. Ингредиенты:

– 1 стакан риса;

– 1 стакан сливок;

– 1 стакан молока;

– сахар;

– 3 куриных яйца;

– 2 яблока;

– изюм;

– молотая корица;

– ванильный сахар. Приготовление: Рис хорошо вымойте, залейте водой и дайте немного постоять.

Воду слейте, переложите в банячок, залейте сливками и молоком (сначала пол порции), добавьте ваниль, сахар и варите на медленном огне 15 минут после закипания. Если вся жидкость впиталась – долейте еще, но рис не должен быть жидким, только сырым. Выключите и охладите.

Вбейте 3 желтка, вымешайте. Добавьте грубо порезанные яблоки, изюм, взбитые с ложкой сахара белки и слегка вымешайте.

Выложите в форму смазанную маслом и присыпанную тертой булкой. Запекайте час при 180 градусах.

Нарезайте на кусочки холодным. Приятного аппетита! На Перекоп.инфо можно прочитать про: Завтрак два в одном – такое блюдо удивит даже самых взыскательных

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