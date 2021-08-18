54 жителя Ленинского района получат выплаты после паводка на востоке Крыма

В Крыму компенсации получат более 50 жителей Ленинского района, передает Крыминформ, ссылаясь на премьер-министра РК Юрия Гоцанюка.

В Керчи начала работу комиссия по оценке ущерба от потопа «В Ленинском районе составлены все акты, проведены рейды по всем подтопленным территориям, в частности, по индивидуальным жилым домам. Составлено 54 акта, они направлены для выплаты из республиканского бюджета пострадавшим людям», – уточнил Гоцанюк.

В Керчи на данный момент работа продолжается. Ожидается, что акты будут составлены до конца дня, пока в городе составлено более 90 актов.