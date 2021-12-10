54% поломок автомобіля — наслідок несправності акумулятора

Вибирати акумулятор для авто потрібно ретельно та відповідально. Необхідно розглядати різні варіанти, порівнювати їх між собою, виділяти переваги та недоліки, ознайомлюватись із відгуками. Трохи вивчивши тему, ви виявите, що не всі дорогі акумулятори коштують своїх грошей і не всі дешеві мають найгіршу якість. Звичайно, таке розташування речей є не правилом, а винятком із правил. І воно точно не відноситься до акумуляторів німецького бренду Bosch. Замовити новi АКБ Bosch вы можете через магазин https://aku.lviv.ua.

Особливості акумуляторів Bosch

Ця німецька компанія працює понад 130 років і зараз є виробником світового рівня. Її товари відмінно себе зарекомендували у різних сферах, показуючи найвищий рівень якості. А головне те, що таку планку виробник тримає із самого початку свого існування.

Засновник компанії Роберт Бош колись сказав, що він краще втратить гроші, ніж довіру. Компанія не дозволяє собі випускати на ринок низькосортний товар, тому причин сумніватися в його якості ніколи не виникало. Так було 100 років тому, так і зараз.

Але є в цьому і один величезний підводний камінь — популярність бренду та любов до нього користувачів призводить до появи на ринку нижчої якості. Тому купувати АКБ бажано у відомих магазинах, які поважають свою репутацію, та у офіційних представників.

Друга особливість – ціна. Компанія заробила репутацію надійного виробника та постачальника, а її назва викликає у користувачів лише позитивні емоції та довіру. Це дозволяє їй продавати свої товари за вищими цінами, ніж у конкурентів. Тут немає нічого соромного. Це бізнес. А акумулятори Bosch своїх грошей точно стоять, адже ми купуємо не сам товар, а комфорт, який нам дає.

Переваги АКБ Bosch

Ми не розповідатимемо про такі банальні переваги як міцність корпусу, довговічність тощо. Це так зрозуміло. Ми звернемо увагу на інші, не такі очевидні, переваги.

Перша перевага – універсальність. Серед товарів Bosch є акумулятори для різних транспортних засобів: мотоцикли, легкові та вантажні автомобілі. Найбільший асортимент представлений у категорії легковиків. Серед них ви знайдете АКБ для різних кліматів, класів автомобілів, відносно нових і вживаних транспортних засобів. Тому якщо ви переглянули десятки варіантів серед інших марок і не знайшли те, що вам потрібно, у цього виробника точно знайдете.

Друга перевага – легка заводка на сильному морозі. Виробник удосконалив свої АКБ, що дозволило збільшити пусковий струм. Це своє чергу позначилося на простоті запуску. Також акумулятори повільніше розряджаються, витримують більше циклів розряджання/заряджання тощо.

Загалом, переваг тут ще багато, і про них можна говорити дуже довго. Головний показник якості — відгуки користувачів. А вони цього бренду практично всі позитивні.