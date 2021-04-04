550 тысяч кубометров воды налилось в Чернореченское водохранилище за сутки

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Севастопольский «Водоканал» сообщил данные о рекордном поступлении воды в Чернореченское водохранилище. За одни сутки 4 апреля пришло 550 тысяч кубометров. Для сравнения, 1 января эта цифра составляла всего 15 тысяч кубов, а 8 января ещё меньше – всего 10 тысяч.

На сегодняшний день в водохранилище уже 22 696 620 кубометров воды. Хотя это пока только 35,35% от общего объёма с учётом семи миллионов неприкосновенного запаса. Также из данных «Водоканала» следует, что существенно снизились потери в сетях. Так, 1 января город израсходовал в сутки 61 466 кубометров воды, а 4 апреля всего 37 044.