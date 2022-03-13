56 детей из ДНР и ЛНР зачислены в образовательные учреждения Севастополя

56 детей, прибывших из Донецкой и Луганской народных республик, зачислены в образовательные учреждения Севастополя. Об этом сообщается на сайте Правительства города.

По данным заместителя директора регионального Департамента образования и науки Марины Романюк, 14 ребят пошли в детский сад, 39 – в школы, ещё трое – в колледжи (промышленно-технологический, медицинский, а также сервиса и торговли).

Кроме того, беженцы могут получить в Севастополе медицинскую помощь. Обследование в едином пункте по адресу: ул. Гагарина, 17-В уже прошли 128 человек – 84 ребёнка и 44 взрослых. Одной женщине провели челюстно-лицевую операцию.

Продолжают оказывать поддержку эвакуированным гражданам и в штабе «Мы вместе» – подсказывают нюансы заполнения заявлений на получение материальной помощи, консультируют по вопросам трудоустройства, оформления временной опеки и другим.

По данным волонтёров, всего из разных регионов Украины в Севастополь самостоятельно прибыли уже порядка 800 беженцев. 351 из них – дети. 10 марта губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что некоторым из этих людей город готов предоставить номера для проживания в одном из местных пансионатов – «Лазурь», – куда планировалось заселять эвакуированных централизованно. Разместить смогут порядка 80 человек. Люди будут жить там, как минимум, два месяца – дальше всё будет зависеть от ситуации.