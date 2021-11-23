На Перекоп.инфо можно прочитать про:

Лазерный прицел

Хорошо, я могу с уверенностью сказать, что это уже звучит супер круто, но лазерный прицел нужен не для того, чтобы просто круто выглядеть. Посередине двух стреляющих зубцов лазерный прицел помогает вам точно знать, куда вы стреляете, вместо того, чтобы просто стрелять вслепую и надеяться, что два зубца поразят атакующего.

Вы просто целитесь, стреляете, а электрошокер сделает все остальное за вас. Стрельба вслепую рискует не попасть в намеченную цель и попасть во что-нибудь еще. Это также не позволяет вам уйти, если цель все еще приближается к вам.

Выглядит угрожающе

Все тазеры имеют форму и корпус пистолета, и когда вы наводите лазерный прицел на грудь нападающего, вы знаете, что он, по крайней мере, сделает шаг назад.

Это преимущество, потому что оно позволяет вам даже не трогать их. Человек может просто решиться бежать или отступить, опасаясь быть застреленным.

Это помогает, потому что с тазерами у вас есть только один выстрел, чтобы поразить человека, идущего к вам, прежде чем вам придется заменить газовый баллончик. Поэтому, если злоумышленник решит вместо этого сбежать, это избавит вас от риска пропасть, если у вас нет запасного картриджа.

Это не просто вредит врагу, это обездвиживает их мышцы.

Ладно, это, наверное, самая крутая часть электрошокера. Таким образом, вместо того, чтобы просто нагнетать электричество в цель, чтобы заставить ее упасть от боли, он фактически вводит электричество в ее мускулы и заставляет мускул сокращаться сам по себе, что заставляет цель с силой упасть.

Это помогает нападающим с высокой толерантностью к боли или нападающим в сильном опьянении, которые могут не чувствовать боль так сильно. В отличие от электрошокера, это заставляет их упасть или преклонить колени, вместо того, чтобы даже дать им шанс бороться с болью.

Минусы электрошокера

Теперь мы рассмотрим недостатки использования электрошокера вместо электрошокера.