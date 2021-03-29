60 лет вместе: супружеская пара из Севастополя отметила бриллиантовую свадьбу

Супружеская пара из Севастополя отметила бриллиантовую свадьбу. 60 лет вместе – семейный юбилей, который символизирует прочность союза, красоту чувств и истинную ценность любви. Григорий Васильевич и Галина Михайловна Покотило, как и много лет назад счастливы и принимают поздравления. Они уверены: их встреча – судьба.

ЛЮБОВЬ КУРКОВА, маркетолог ООО «Царь хлеб»: «Не зря называется эта дата «бриллиантовой». Названа она в честь самого дорого, самого красивого и очень крепкого камня. Мы очень ценим то, что вы подаёте такой прекрасный пример юным, молодым поколениям, потому что прожить столько лет вместе и сохранить свои чувства – нужно очень много сил, энергии, мужества, терпения и, конечно же, мудрости. Спасибо вам большое, что подаёте такой прекрасный пример. «Царь хлеб» поздравляет вас с этим праздником».

Григорий Васильевич и Галина Михайловна Покотило, счастливы и принимают поздравления от севастопольского предприятия «Царь хлеб». На заводе специально для супругов испекли торт по особому рецепту. Ведь семья отмечает день рождения. История крепкой любви, которую не сломили трудности, началась 60 лет назад. Они познакомились в Запорожье. Супруги уверены: их встреча – судьба. Григорий Васильевич учился в школе милиции, Галина Михайловна работала в столовой.

ГРИГОРИЙ и ГАЛИНА ПОКОТИЛО: «Встречает он меня и закрывает дорогу, не даёт мне пройти. Я говорю: разрешите, пожалуйста, мне пройти. А он улыбается. В одну сторону, я в другую сторону. Разрешите пройти – улыбается. Да что это такое! Я рассердилась уже. Сколько же можно улыбаться? Но улыбка больно хороша. У него две ямочки – понравился».

Это была любовь с первого взгляда. На время расставшись, молодые люди поняли, что хотят навсегда связать свои судьбы. Григорий Васильевич окончил учёбу и уехал в Севастополь. Но сердце его навсегда осталось с Галиной Михайловной. Он вернулся, сказал: женюсь!

Григорий Васильевич с детства мечтал о море. В 15 лет приехал из Винницкой области в Крым. С собой взял один мешок слив – чем были богаты. Учился в ФЗУ и работал на заводе имени Серго Орджоникидзе, откуда был направлен на Черноморский флот. Затем служил в милиции. Позже попал на рыболовный флот. 16 лет работал рефмехаником в Севастопольском рыбопромышленном производственном объединении «Атлантика». Трудился 25 лет в портофлоте штурманом-механиком.

ГРИГОРИЙ ПОКОТИЛО: «Я старался всегда заботиться. Всегда всё в дом. Если где что заработал, всё в дом».

Галина Михайловна родилась 4 июля 1941 года, через 2 недели после начала войны. Отец успел увидеть дочь, и сразу ушёл на фронт, пропал без вести. Верная спутница и хранительница семьи, дети называют Галину Михайловну: «Наша Берегиня». Она всю жизнь ждала мужа из моря, работала и растила детей. Трудилась на телеграфе и в почтовом отделении – отправляла в море телеграммы, корреспонденцию – газеты, журналы и письма.

ГАЛИНА ПОКОТИЛО: «Мы всегда были в тепле, как говорится, мы всегда были сытые. Мы не ощущали недостатка, нам это было ничего. Всё нипочём. Потому что любовь и забота друг о друге она всё спишет».

Вся жизнь Григория Васильевича и Галины Михайловны связана с Севастополем: дети войны, труженики, свидетели и творцы истории города-героя. Сын продолжил дело отца – он моряк. Дочь преподаватель. У Григория Васильевича и Галины Михайловны трое внучек и трое правнуков.

ГРИГОРИЙ и ГАЛИНА ПОКОТИЛО: «Мы всю жизнь трудились. У нас не было праздных дней».

Бриллиантовый юбилей – это целая жизнь, плод нелегкого совместного труда. Супруги признались, что жизненный путь порой был нелёгким, но трудности только укрепили их семью.

Марина Иванова, Анатолий Паньков, «Севинформбюро»