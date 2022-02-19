65 лет назад Горком Коммунистической партии Украины доложил о завершении восстановления Севастополя

Трудовой послевоенный подвиг Севастополя. 65 лет назад, 19 февраля 1957 года, Севастопольский Горком Коммунистической партии Украины доложил о завершении восстановления нашего города. Этим была подведена символическая черта под поистине титаническим трудом тысяч советских людей, возрождавших из руин город-герой и вернувших ему былое архитектурное величие – под стать его исторической славе.

В мае 1944 года, сразу после освобождения, Севастополь лежал в развалинах. Война практически полностью уничтожила жилой фонд, промышленные предприятия, водопровод, канализацию, электростанцию. Степень повреждения города не позволяла определить даже направление улиц. Из 112 тысяч жителей города осталось лишь 3.

Возрождение города стало делом чести для всей страны. Решением Совета Министров СССР Севастополь был включён в список 10 городов страны, подлежащих первоочередному восстановлению. Работы начались уже в первые дни после освобождения. Необходимо было разминировать и расчищать завалы. Работали круглосуточно в две смены.

19 декабря 1948 года газета «Красный Крым» информирует:

«Севастополь строит вся страна! На стройки города отовсюду съезжаются советские люди. Из Калуги, Орла, Воронежа, Запорожья, Владимира, Казани, Калинина, Вологды, Великих Лук – идут эшелоны с молодыми рабочими».

Генплан восстановления Севастополя был разработан московскими архитекторами под руководством профессора Григория Борисовича Бархина. Приблизили этот план к реалиям и воплотили в камне ленинградские и крымские зодчие под руководством Валентина Михайловича Артюхова.

Севастополь был фактически отстроен заново. В 1954 году за успехи в восстановлении города его жители были удостоены коллективной награды – ордена Трудового Красного Знамени.