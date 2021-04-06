6,5 млн рублей выделят в Севастополе на тестирование на COVID-19

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Дополнительные деньги на тестирование COVID-19 собираются выделить из резервного фонда Правительства Севастополя. Соответствующий проект постановления приняли на внеочередном заседании исполнительного органа власти во вторник, 6 апреля.

ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ, директор Департамента здравоохранения Правительства Севастополя: «Из резервного фонда выделяются средства на расходные материалы 6,5 миллионов рублей. Это нам позволит обеспечить необходимый уровень тестирования 200 на 100 тысяч населения. В первую очередь будут обследоваться медицинские работники, учителя, госслужащие и так далее».

Губернатор Михаил Развожаев отметил, что федеральные средства на эти меры дополнительно не выделены, потому и было принято решение взять их из городской казны.