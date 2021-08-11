8 участок трассы «Таврида» готов на 10%

Готовность – 10%. В Севастополе в районе Ялтинского кольца приступили к строительству 8 участка федеральной трассы «Таврида». По проекту на месте старой дороги появится двухуровневая транспортная развязка с элементами кольцевого пересечения. Рабочие построят два путепровода тоннельного типа. Это позволит увеличить пропускную способность в два раза.

Первым делом, прежде чем приступить к строительству финального участка трассы «Таврида», была возведена новая объездная дорога. Теперь схема движения выглядит как растянутый в несколько раз круговой перекрёсток. Сейчас строители уже выполнили работы по переустройству сетей: водопровода, электричества и связи. Полностью завершено возведение одного путепровода тоннельного типа.

ЯНА ВЕТРЕНЮК, корреспондент: «Сейчас строители выполняют работы по армированию каркаса плиты перекрытия второго туннеля. Потом участок забетонируют и второй путепровод будет готов на 100%».

Дорога Симферополь – Севастополь будет проходить через 2 путепровода. Над тоннелями появится второй уровень развязки с круговым движением и съездами в сторону Сапун-горы и Ялты. Круглосуточно для возведения важнейшего звена федеральной трассы «Таврида» задействовано около 70 рабочих и порядка 40 единиц тяжелой техники.

ИВАН КУЗНЕЦОВ, старший прораб участка: «Бетона 33 тыс. кубометров, арматуры – 2,5 тысячи тонн армирование идёт. Полностью сооружение монолитное. Ну, т.е. будет на века построена».

Стоимость восьмого участка – 19 миллиардов 300 миллионов, в том числе 3,5 миллиарда предусмотрены на модернизацию ялтинского кольца. Для продолжения строительства необходимо выкупить ещё 2 заправки и 2 дома, находящихся в частной собственности.

АЛЕКСАНДР КУМИНОВ, заместитель начальника строительного управления АО «ВАД»: «На сегодняшний день устроили объезд таким образом, чтобы не мешали нам для основных работ. Проектом предусмотрены надземные пешеходные переходы в количестве 2 штук. Освещение полностью Ялтинской развязки».

На новой транспортной развязке появятся и две автобусные остановки с карманами для заезда и посадочными площадками, а также тротуары в направлении движения основных потоков пешеходов. Окончание всех работ по строительству 8-го этапа трассы «Таврида» – май 2023 года.

Яна Ветренюк, Дмитрий Фомин, «Севинформбюро»