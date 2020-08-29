А пёс его знает! Когда в Крыму появится приют для бездомных животных?

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 34. АиФ-Крым №34 19/08/2020

В крымских городах туристы умиляются котикам. Пушистые создания подбегают к каждому, кто устраивает быстрый перекус на улице, сидят у магазинов, в скверах. Собаками умиляются меньше — те недоверчивее и реже рассчитывают на человеческую доброту.

Оценить, сколько бездомных животных в Крыму, невозможно. Тем более, что их армию пополняют не только рождённые на улице, но и выброшенные хозяевами питомцы.

Нежелательный приплод

В ГД предложили уволить крымских чиновников из-за приюта для животных В городах и сёлах жалуются на бродячих собак. Людей пугает, что животные сбиваются в стаи и нередко первыми проявляют агрессию, набрасываясь на прохожих. «Поступают просьбы и о помощи бездомным животным, которые заболели, травмировались, — перечисляет соучредитель Крымской региональной общественной организации любителей животных «Верный друг» Наталья Глущенко. — У нашей организации изначально была задача сократить численность «беспризорников», и в течение многих лет мы занимались стерилизацией. И сейчас можно сказать, что это несколько улучшило ситуацию. Но такая работа, в основном, проводилась в городах».