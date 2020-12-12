А вот и Дедушка! Зимний Волшебник передал подарки детям из Крыма

Сюжет Путешествие Деда Мороза

Пришла зима, а, значит, все детишки с нетерпением ждут подарков от Деда Мороза. Он это знает и начинает исполнять желания. Традиционное «Путешествие Деда Мороза с НТВ» при поддержке «АиФ» и фонда «АиФ. Доброе сердце» в этом году состоится, но пройдёт по-новому.

Исполнение желаний

В этом году оно будет виртуальным. Из московской студии он вместе со звёздами НТВ поздравляет детей и взрослых с наступающим праздником, общается с ними и журналистами в прямом эфире. А подарки по всей России детям доставляют волонтёры, стрингеры и просто добрые помощники Дедушки.

1 декабря Зимний Волшебник из Великого Устюга общался с детишками из Симферополя. Помогал ему творить добрые дела и исполнять самые заветные желания ведущий вечерних новостей Игорь Полетаев.