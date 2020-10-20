Абонент временно недоступен: когда улучшится качество мобильной связи?

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В Севастополе снова обсудили низкое качество мобильной связи, на этот раз – парламентарии и губернатор города. На пленарном заседании Законодательного собрания во вторник вице-спикер городского парламента Татьяна Лобач заявила, что с 2014 года в Севастополе ввели в эксплуатацию три базовые станции из 32 запланированных.

«В сельской зоне в Терновском муниципальном образовании в селе Родное не то, что не было связи – там на протяжении двух месяцев не было элементарной связи даже стационарной».

В некоторых населённых пунктах мобильная связь совершенно отсутствует, во многих районах города – например, на улицах Шевченко и Адмирала Юмашева – люди много лет жалуются: дозвониться невозможно не только родным и близким, но и на номера экстренных служб. Михаил Развожаев подчеркнул, что проблема может быть решена только после соответствующего решения на федеральном уровне.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Решение может быть только одно: государственный системный федеральный оператор, который придёт и решит этот вопрос локально для Севастополя. Я с первого месяца своей работы в Севастополе на каждом совещании и в Правительстве Российской Федерации, и в Министерстве экономики – на разных уровнях этот вопрос поднимаю».

По словам Михаила Развожаева, проблему качества мобильной связи в Севастополе сможет решить федеральный оператор, который не боится санкций.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Этот вопрос обсуждается, принимается решение, кто из системных операторов государственных, которые не боятся санкций – а вы знаете, вся большая тройка не может инвестировать в Севастополь, так как ограничена санкционными режимами. Мобильная связь в приоритете, но это, конечно, невозможно решить на уровне города федерального значения Севастополь, это может быть только федеральное решение».