Описание приготовления:
Для крамбла подойдут абрикосы любой спелости, кроме зеленых конечно. Кроме миндаля можно взять любые другие орехи и не обжаривайте их, вполне хватит времени выпечки. Если абрикосы кислые, посыпьте их сахаром, а если переспевшие, то кукурузным крахмалом. Подавать десерт можно с кофе или дополнить крамбл шариком мороженого.
Назначение: На завтрак / На полдник
Основной ингредиент: Фрукты / Абрикос / Мука
Блюдо: Выпечка / Десерты / Сладкое
География кухни: Английская / Европейская
Состав / Ингредиенты:
- Абрикос 400 Грамм
- Мука 100 Грамм
- Масло сливочнoe 50 Грамм
- Миндаль 20 Грамм
- Сахар 100 Грамм
- Ванильный сахар 10 Грамм
Количество порций 2
Калорийность
55 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
11 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Абрикосовый крамбл»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления абрикосового крамбла. Фрукты помойте и обсушите.
Миндаль выложите в чашу блендера и измельчите.
Добавьте к миндалю сахар, муку и перемешайте.
Холодное сливочное масло порежьте, выложите в чашу блендера и пробейте все до крупной крошки.
У абрикосов удалите косточки и порежьте на кусочки. Положите абрикосы в порционные формочки для выпечки на 1/2 высоты.
Сверху разложите мучную крошку. Можно положить с горкой, при выпекании масса осядет.
Выпекайте абрикосовый крамбл в горячей духовке при температуре 180 градусов в течение 25-30 минут. Корочка должна стать золотистой и хрустящей. Готовый крамбл остудите и подавайте к столу.
Приятного аппетита!