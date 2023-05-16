Абрикосовый крамбл

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Описание приготовления:

Для крамбла подойдут абрикосы любой спелости, кроме зеленых конечно. Кроме миндаля можно взять любые другие орехи и не обжаривайте их, вполне хватит времени выпечки. Если абрикосы кислые, посыпьте их сахаром, а если переспевшие, то кукурузным крахмалом. Подавать десерт можно с кофе или дополнить крамбл шариком мороженого.

Назначение: На завтрак / На полдник
Основной ингредиент: Фрукты / Абрикос / Мука
Блюдо: Выпечка / Десерты / Сладкое
География кухни: Английская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

  • Абрикос 400 Грамм
  • Мука 100 Грамм
  • Масло сливочнoe 50 Грамм
  • Миндаль 20 Грамм
  • Сахар 100 Грамм
  • Ванильный сахар 10 Грамм

Количество порций 2

Калорийность

55 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

11 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Абрикосовый крамбл»

Абрикосовый крамбл

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления абрикосового крамбла. Фрукты помойте и обсушите.

Абрикосовый крамбл

Миндаль выложите в чашу блендера и измельчите.

Абрикосовый крамбл

Добавьте к миндалю сахар, муку и перемешайте.

Абрикосовый крамбл

Холодное сливочное масло порежьте, выложите в чашу блендера и пробейте все до крупной крошки.

Абрикосовый крамбл

У абрикосов удалите косточки и порежьте на кусочки. Положите абрикосы в порционные формочки для выпечки на 1/2 высоты.

Абрикосовый крамбл

Сверху разложите мучную крошку. Можно положить с горкой, при выпекании масса осядет.

Абрикосовый крамбл

Выпекайте абрикосовый крамбл в горячей духовке при температуре 180 градусов в течение 25-30 минут. Корочка должна стать золотистой и хрустящей. Готовый крамбл остудите и подавайте к столу.

Абрикосовый крамбл

Приятного аппетита!

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