Описание приготовления:

Для крамбла подойдут абрикосы любой спелости, кроме зеленых конечно. Кроме миндаля можно взять любые другие орехи и не обжаривайте их, вполне хватит времени выпечки. Если абрикосы кислые, посыпьте их сахаром, а если переспевшие, то кукурузным крахмалом. Подавать десерт можно с кофе или дополнить крамбл шариком мороженого.

Назначение: На завтрак / На полдник

Основной ингредиент: Фрукты / Абрикос / Мука

Блюдо: Выпечка / Десерты / Сладкое

География кухни: Английская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

Абрикос 400 Грамм

Мука 100 Грамм

Масло сливочнoe 50 Грамм

Миндаль 20 Грамм

Сахар 100 Грамм

Ванильный сахар 10 Грамм

Количество порций 2

Калорийность

55 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

11 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Абрикосовый крамбл»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления абрикосового крамбла. Фрукты помойте и обсушите.

Миндаль выложите в чашу блендера и измельчите.

Добавьте к миндалю сахар, муку и перемешайте.

Холодное сливочное масло порежьте, выложите в чашу блендера и пробейте все до крупной крошки.

У абрикосов удалите косточки и порежьте на кусочки. Положите абрикосы в порционные формочки для выпечки на 1/2 высоты.

Сверху разложите мучную крошку. Можно положить с горкой, при выпекании масса осядет.

Выпекайте абрикосовый крамбл в горячей духовке при температуре 180 градусов в течение 25-30 минут. Корочка должна стать золотистой и хрустящей. Готовый крамбл остудите и подавайте к столу.

Приятного аппетита!