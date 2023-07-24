Рецепты Абрикосовый пирог по-новому: рецепт французской бабушки По Admin - 24 июля, 2023 0 54 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp В сезон абрикосов рекомендуем вам попробовать новый рецепт пирога, который точно запомнится каждому. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Абрикосы – это не только вкусный перекус летом или идеальный продукт для зимней консервации. Из них готовят невероятно вкусные и оригинальные пироги. Читайте также Легко!» на кухне, вкусно на столе: готовим быстрые блюда с любимыми наггетсами Франжипан – ореховый крем, масса для начинок или тортов. Он придает этому пирогу особый ореховый вкус, который автор готовит из миндальной муки. Рецепт абрикосового пирога Время: 80 минут Порции: 6 Ингредиенты для теста: – 150 граммов сливочного масла; – 250 граммов пшеничной муки; – 75 граммов сахара; – 1 куриное яйцо. Для франжипана: – 100 граммов сливочного масла; – 2 яйца – 80 г сахара – 115 грамм миндальной муки – 20 граммов коньяка. Дополнительно: – 600 граммов абрикосов. Приготовление: Для приготовления теста сливочное масло взбиваем с яйцом и сахаром, добавляем муку. Тесто ставим в холодильник на 30 минут охладиться. Затем раскатываем на пергаменте тоненьким слоем круг диаметром 26 сантиметров, вырезаем прямо по форме. Делаем вилкой проколы и выпекаем при температуре 175 градусов 15 минут до румяности. Для франжипана сливочное масло комнатной температуры взбиваем с яйцами и сахаром, пока сахар не растворится (смесь выглядит как расслоенная – не беспокойтесь). Добавляем миндальную муку, коньяк и все помещаем на уже испеченный слой теста. Сверху кладем абрикосовые дольки и слегка погружаем их во франжипан. Выпекаем 28 минут при температуре 185 градусов. Подавать пирог можно теплым, можно со взбитыми сливками, а можно еще вместо абрикосов брать сливу – это тоже очень вкусно. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить летний торт без выпечки. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Закуска из пекинской капусты, покорившая мирЛегендарный львовский сырник – рецепт КлопотенкоЧизкейк с клубникой – наслаждение в каждой ложкеВ парк или на пикник: готовим домашнюю шаурму из доступных ингредиентовОткрываем сезон: рецепт оладий с клубникой