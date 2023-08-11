Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить абрикосовый сок на зиму. Количество сахара регулируйте на свой вкус. Берите на заметку рецепт!
Основной ингредиент: Фрукты / Абрикос Блюдо: Напитки / Заготовки / Соки
Состав / Ингредиенты:
- Абрикосы 1,5 Килограмма
- Вода 1,5 Литра
- Сахар 150 Грамм
- Лимонная кислота 1/4 Чайных ложки
Количество порций 6
Калорийность
40 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
9 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Абрикосовый сок на зиму»
Подготовьте все ингредиенты.
Абрикосы помойте, обсушите. Разрежьте пополам и удалите косточки.
Переложите в кастрюлю и залейте водой. Доведите до кипения и варите после 5 минут. Пенку снимайте ложкой.
Немного остудите абрикосы, затем блендером пробейте до однородной массы.
Протрите массу через сито. Жмых можно выкинуть, а сок перелейте обратно в кастрюлю.
Добавьте сахар и лимонную кислоту. Снова доведите до кипения и проварите 5 минут.
Перелейте горячий абрикосовый сок в чистые стерилизованные банки.
Герметично закатайте, переверните вверх дном, укутайте в полотенце. Оставьте так до полного остывания.
После можно убрать заготовку в прохладное темное место на хранение. Абрикосовый сок на зиму готов.