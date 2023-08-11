Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить абрикосовый сок на зиму. Количество сахара регулируйте на свой вкус. Берите на заметку рецепт!

Основной ингредиент: Фрукты / Абрикос Блюдо: Напитки / Заготовки / Соки

Состав / Ингредиенты:

Абрикосы 1,5 Килограмма

Вода 1,5 Литра

Сахар 150 Грамм

Лимонная кислота 1/4 Чайных ложки

Количество порций 6

Калорийность

40 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

9 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Абрикосовый сок на зиму»

Подготовьте все ингредиенты.

Абрикосы помойте, обсушите. Разрежьте пополам и удалите косточки.

Переложите в кастрюлю и залейте водой. Доведите до кипения и варите после 5 минут. Пенку снимайте ложкой.

Немного остудите абрикосы, затем блендером пробейте до однородной массы.

Протрите массу через сито. Жмых можно выкинуть, а сок перелейте обратно в кастрюлю.

Добавьте сахар и лимонную кислоту. Снова доведите до кипения и проварите 5 минут.

Перелейте горячий абрикосовый сок в чистые стерилизованные банки.

Герметично закатайте, переверните вверх дном, укутайте в полотенце. Оставьте так до полного остывания.

После можно убрать заготовку в прохладное темное место на хранение. Абрикосовый сок на зиму готов.