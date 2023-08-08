Абрикосовый торт со сливочным кремом

Приготовление нарядного торта к праздничному столу не всегда предполагает мучительное замешивание теста. Основу для эффектного десерта можно испечь и за 15 минут, достаточно лишь достать пачку слоеного теста из морозильной камеры. Быстро и удобно! Приготовьте простой абрикосовый торт с кремом и не тратьте по 2–3 часа на выпекание коржей для него.

Основа такого солнечного десерта действительно состоит из покупного слоеного теста, что значительно ускоряет процесс. Большая же часть времени уходит на приготовление фруктового слоя, а также сливочного крема, от которых нужно добиться необходимой консистенции.

Как приготовить аппетитный абрикосовый торт

Чтобы вырезать из слоеного теста заготовки необходимого размера, стоит сразу же взять кулинарное кольцо, с помощью которого вы будете формовать десерт. Советуем брать форму диаметром 22 см для приготовления такого лакомства.

Ингредиенты

Слоеное дрожжевое тесто550 г Абрикосы500 г Вода110 мл Сахар150 г Кукурузный крахмал25 г Сливки400 г Ванильный сахар16 г Сливочный сыр300 г Сахарная пудра по вкусу

Приготовление

Берем один лист слоеного теста (весом 275 г). Вырезаем из него круг, диаметр которого соответствует размеру будущего торта. Делаем по периметру всей заготовки проколы вилкой.Оставшуюся часть этого листа нарезаем на длинные полоски толщиной до 1,5 см. Также делаем в них проколы при помощи обычной вилки. Смазываем тесто водой, используя кулинарную кисточку.Помещаем заготовки на пергамент, который выкладываем на противень. Отправляем слоеное тесто в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут. Берем второй лист. Вырезаем из него еще один круг нужного размера. Разрезаем его на треугольники. Делаем в них проколы и смазываем водой. Отправляем тесто в духовку на 15 минут при 200 градусах.Тщательно промываем абрикосы. Удаляем косточки и плодоножки. Нарезаем фрукты небольшим кубиком. Выкладываем абрикосы в сковороду. Всыпаем 100 г сахара. Вливаем 60 мл воды. Отправляем фрукты на огонь. Доводим их до кипения. Провариваем в течение 5 минут, активно помешивая.В небольшую емкость всыпаем кукурузный крахмал. Вливаем к нему 50 мл воды. Хорошенько всё перемешиваем. Вливаем полученную смесь к кипящим абрикосам. Перемешиваем и варим фруктовую массу еще 5 минут, активно помешивая. Готовим крем. В глубокую емкость вливаем сливки жирностью 33 %. Добавляем ванильный и оставшийся обычный сахар. Тщательно всё взбиваем, используя миксер.Добавляем сливочный сыр. Снова хорошенько взбиваем все ингредиенты до устойчивой пышной массы.Формируем торт при помощи кулинарного кольца, застеленного пленкой. Смазываем блюдо кремом. Выкладываем сверху круглый корж из слоеного теста. Затем щедро смазываем его кремом. Ровняем его при помощи кулинарной лопатки. Затем выкладываем слой из абрикосовой массы. Равномерно распределяем ее по всей поверхности. Сверху помещаем полосочки из теста, которые предварительно нужно подровнять под форму.Выкладываем сливочный крем. Сверху снова следует фруктовый слой. Затем помещаем треугольники из остывшего слоеного теста. Середину украшаем абрикосовой сладкой массой. Отправляем торт на ночь в холодильник.Остатки испеченного слоеного теста измельчаем до состояния крошки. Украшаем с ее помощью бока торта. Посыпаем его верх сахарной пудрой. Готово!

Перед тем как начинать украшать десерт, отправьте его хотя бы на 8 часов в холодильник. За это время сливочный крем стабилизируется, а слоеное тесто пропитается сладкой абрикосовой массой. Тогда ваше чаепитие пройдет на ура!